Overwatch Weltmeisterschaft 2026: Team Südkorea stellt sein siebenköpfiges Team vor

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Während kaum jemand bestreiten würde, dass Südkorea viele der besten Wettkampfspieler beherbergt, hatte das Land in letzter Zeit bei der Weltmeisterschaft Overwatch Overwatch nicht das beste Glück. Sie gewannen die Turniere 2016, 2017 und 2018, sind aber seitdem nicht mehr über die Distanz gegangen und belegten zuletzt den vierten Platz im Turnier 2023. Wird also die Veranstaltung 2026 diejenige sein, bei der alles wieder auf Kurs kommt?

Da die regionalen Qualifikationen weltweit bald beginnen sollen, hat Team Südkorea nun seinen vollständigen Sieben-Spieler-Kader für die OWWC 2026 bekannt gegeben, mit einer Reihe bedeutender und talentierter Persönlichkeiten, die es schaffen. Da das Team Ende Mai im Asia Qualifier teilnehmen wird und vier Plätze bei den anschließenden internationalen Main Event-Qualifikationen anbietet, können Sie unten das südkoreanische Team sehen.



Tank: "JunBin" und "Max"

"JunBin" und "Max"

DPS: "HeeSang", "SeonJun" und "Stalk3r"

"HeeSang", "SeonJun" und "Stalk3r"

Unterstützung: "Chorong" und "Simple"



Glaubst du, dieses Team kann es bis zum Ende schaffen und den Overwatch Weltcup-Titel zurückerobern?