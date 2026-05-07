Overwatch Weltmeisterschaft 2026: Team GB gibt seinen Kader bekannt

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Da die Overwatch Weltmeisterschaft im September vor den abschließenden Finalspielen auf der BlizzCon auf der Bühne stattfindet und mehrere Qualifikationsveranstaltungen im Sommer stattfinden, sehen wir nun, dass einige der bekannteren Nationen die Kaderen bestätigen, die sie für die diesjährigen Veranstaltungen aufstellen wollen.

Dazu gehört Team Großbritannien, das nun seinen siebenköpfigen Kader bekannt gegeben hat, der Ende Mai im EMEA-Qualifier weiterkommen will und um einen der sechs Plätze bei den anschließenden OWWC Main Event globalen Qualifikationen kämpft.

Vor diesem Hintergrund ist unten der Team-GB-Kader, auch bekannt als die 7 Lions, für die OWWC 2026 zu sehen.