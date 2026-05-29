Overwatch Weltmeisterschaft 2026: Here sind die Spielpläne für das EMEA Online Qualifier vom 30. bis 31. Mai
Es werden einige Matches stattfinden, um die sechs Länder der Region zu bestimmen, die später im Sommer ins Main Event einziehen.
Es wird ein geschäftiges Wochenende für Overwatch Fans, denn der Online-Qualifier-Teil der Overwatch Weltmeisterschaft findet statt, mit Action auf der ganzen Welt in den verschiedenen Regionen. Da Sie Gamereactor-Leser sind, interessieren Sie sich wahrscheinlich mehr für die Pläne für das EMEA-Event, und falls ja, haben wir alle Spielpläne für das Wochenende (30.–31. Mai) zusammengestellt, mit dem Vorbehalt, dass die Phase der Wettkampfphase am nächsten Wochenende offiziell endet.
Was auf dem Spiel steht, so werden die 12 Teams versuchen, einen von sechs Plätzen im Main Event zu sichern, wobei dieses Folgeturnier für Ende August geplant ist, bei dem eine Gruppenphase online stattfinden wird, um die acht Länder zu bestimmen, die in die Playoffs einziehen und mitten im September persönlich auf der BlizzCon stattfinden.
Vor diesem Hintergrund sehen die Spielpläne für dieses Wochenende wie folgt aus.
Gruppe A
- Dänemark gegen Österreich am 30. Mai um 16:00 Uhr BST/17:00 MESZ
- Finnland gegen Dänemark am 31. Mai um 13:00 Uhr BST/14:00 MESZ
- Schweden gegen Österreich am 31. Mai um 16:00 Uhr BST/17:00 MEST
Gruppe B:
- Großbritannien gegen Norwegen am 30. Mai um 14:30 BST/15:30 MESZ
- Portugal gegen Deutschland am 30. Mai um 17:30 Uhr BST/18:30 MESZ
Gruppe C:
- Spanien gegen Irland am 30. Mai um 13:00 Uhr BST/14:00 MESZ
- Spanien gegen Frankreich am 31. Mai um 14:30 Uhr BST/15:30 MESZ
- Irland gegen Polen am 31. Mai um 17:30 BST/18:30 MESZ
In jeder Gruppe kommen zwei Teams weiter, zwei werden ausgeschieden, sodass jeder Sieg jetzt zählt.