Overwatch Weltmeisterschaft 2026: Dänemark, Großbritannien und Frankreich führen ihre Gruppen an

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Wie wir bereits vor dem Wochenende erwähnten, hat die Overwatch Weltmeisterschaft ihre jeweiligen regionalen Qualifikationsrunden begonnen, wobei viele Länder nun im Kampf stehen und hoffen, einen von wenigen Plätzen beim eigentlichen Hauptereignis zu ergattern, das später im Sommer beginnt. Zu diesem Zweck wird diese Spielphase am kommenden Wochenende enden, aber wir kennen bereits einige wichtige Ergebnisse, die effektiv bestätigen, welche Teams weiterkommen und welche ausgeschieden sind.

Aus Gruppe A scheint Dänemark ein sicheres qualifiziertes Team zu sein, da das Land beide ersten Spiele gewonnen hat, was bedeutet, dass es zwar nicht mathematisch gründlich ist, aber direkt am Rande liegt. Ebenso ist Österreich nach einer 3:0-Niederlage in den ersten beiden Spielen ausgeschieden. Schweden scheint die beste Wahl für die andere qualifizierte Mannschaft der Gruppe A zu sein, aber Finnland ist dicht hinterher.

Was Gruppe B betrifft, so haben sowohl das Vereinigte Königreich als auch Deutschland ihr erstes Spiel gewonnen, wobei Norwegen und Portugal im Straucheln geraten sind. Diese Gruppe ist noch völlig offen, aber sowohl Großbritannien als auch Deutschland gewannen ihre ersten Spiele, ohne eine Karte zu verlieren, was darauf hindeutet, dass beide Teams aus der Gruppe weiterkommen werden.

Zuletzt gewannen Frankreich und Polen in Gruppe C ihre Eröffnungsspiele, während Irland beide Spiele verlor. Spanien ist immer noch mit einer Bilanz von 1:1, aber es scheint wahrscheinlich, dass Frankreich und Polen aus dieser Gruppe weiterkommen werden, auch wenn es erwähnenswert ist, dass Irland mathematisch noch nicht ausgeschieden ist, auch wenn es kurz davor steht...

Was das kommende Wochenende betrifft, kannst du unten die geplanten Spielpläne sehen.

Gruppe A



Finnland gegen Schweden am 6. Juni um 13:00 BST/14:00 MESZ



Finnland gegen Österreich am 7. Juni um 10:00 Uhr BST/11:00 MESZ



Schweden gegen Dänemark am 7. Juni um 13:00 Uhr BST/14:00 MESZ



Gruppe B



Norwegen gegen Deutschland am 6. Juni um 14:30 Uhr BST/15:30 MESZ



Vereinigtes Königreich gegen Portugal am 6. Juni um 17:30 Uhr BST/18:30 MESZ



Norwegen gegen Portugal am 7. Juni um 16:00 Uhr BST/17:00 MESZ



Vereinigtes Königreich gegen Deutschland am 7. Juni um 17:30 BST/18:30 MESZ



Gruppe C



Frankreich gegen Polen am 6. Juni um 16:00 Uhr BST/17:00 MESZ



Spanien gegen Polen am 7. Juni um 11:30 Uhr BST/12:30 MESZ



Frankreich gegen Irland am 7. Juni um 14:30 Uhr BST/15:30 MESZ



Wer glaubst du, wird aus jeder Gruppe aufsteigen?