Overwatch Weltmeisterschaft 2026: Alle qualifizierten Teams der Conference Cups
Die drei Veranstaltungen, die sich über EMEA, Amerika und Asien erstrecken, sind abgeschlossen.
Die Overwatch Weltmeisterschaft nimmt im September im Rahmen der BlizzCon wieder volle Gestalt an, aber in den Monaten vor dieser riesigen Convention finden zahlreiche Qualifikationsrunden und Turniere statt, um die vielen, vielen Nationen zu reduzieren und zu bestimmen, welche sich für die Hauptrunden qualifizieren.
Zu diesem Zweck sind die Conference Cups kürzlich zu Ende gegangen, da diese Events die finalen Nationen bestimmten, die in den jeweiligen regionalen Online-Qualifikationen teilnehmen werden, wobei deutlich weniger Plätze für die Hauptevents verfügbar sind.
Mit einer Sammlung von Teams, die nun für die Online-Qualifikation gesichert sind, könnte es dich interessieren, die vollständige Liste der Länder zu erfahren, die noch aktiv sind und um einen Hauptstartplatz bei der OWWC 2026 suchen? Falls ja, sind alle entsprechenden Informationen unten zu sehen.
EMEA:
- Finnland
- Spanien
- Vereinigtes Königreich
- Frankreich
- Norwegen
- Dänemark
- Schweden
- Deutschland
- Polen
- Irland
- Österreich
- Portugal
Amerika:
- USA
- Kanada
- Kolumbien
- Mexiko
- Brasilien
- Chile
- Puerto Rico
- Argentinien
Asien:
- Südkorea
- Japan
- Australien
- Thailand
- Hongkong
- Philippinen
- Indien
- Pakistan
Jede der Qualifikationen findet in etwa einem Monat statt, je nach Region, zwischen dem 29. Mai und dem 7. Juni. Die besten Teams aus jeder Region ziehen in die Gruppenphase des Hauptevents ein, wo sie sich China und Saudi-Arabien anschließen – zwei Teams, die nach dem Erreichen des Grand Finals der letzten OWWC 2023 direkt zu dieser Phase des Turniers eingeladen wurden.