Overwatch spielt in neuem Event mit Lego

Blizzard enthüllte am Abend eine neue In-Game-Herausforderung namens "Bastions Baustein" für Overwatch. Der tierliebe Roboter wartet mit einem besonderen Spielmodus auf und es gibt neue Lego-Skins für die Helden im Spiel zu gewinnen. Um an die optischen Variationen und an zusätzliche Gegenstände zu gelangen müsst ihr in einem beliebigen Modus Matches gewinnen und andere Dinge erledigen. Diese Missionen sind bis zum 30. September verfügbar und ein Trailer gibt euch weitere Eindrücke darüber.

You watching Werben