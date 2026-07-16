Overwatch s Stadium-Modus wird keine neuen Helden der Karten bekommen

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In einer neuen Director's Take von Overwatch Spieldirektor Aaron Keller wurde bekanntgegeben, dass der Stadium-Modus faktisch untergangen wird. Im Rahmen eines Abschnitts des Artikels, der sich mit den Spieler-Warteschlangendaten beschäftigt, wird festgestellt, dass der Modus 6 % der gesamten Overwatch Warteschlange sowohl in unranked als auch in Ranglistenoptionen ausmacht, was letztlich dazu führte, dass Blizzard die Produktion neuer Inhalte für den Modus stoppt.

Konkret erklärt Keller, dass Stadium weiterhin "saisonale Balance-Updates, Rang-Resets und Belohnungen" erhalten wird, aber nicht mehr mit neuen Helden oder Karten erweitert wird. Er fügt hinzu: "Stattdessen nehmen wir die Lehren, die wir aus dem Bau gewonnen haben, und wenden diese Lektionen (und die talentierten Entwickler) in unsere Zukunftspläne an."

Der ausführlichere Artikel erklärt weiter, dass Blizzard weiterhin zeitlich begrenzte Modi einführen will, da diese nützlich sind, um Daten und Feedback von Spielern zu sammeln, mit einem kommenden Beispiel Quick Play Hacked, das darauf abzielt, "Matches dynamischer in der Rollenwarteschlange zu machen, das Tank-Erlebnis zu verbessern und etwas von der Volatilität von Teamkämpfen zu beseitigen, während gleichzeitig einige der Schmerzpunkte der Spieler mit unserem aktuellen Modus beseitigt werden Formate."

Falls du dich fragst, wo die Mehrheit der Overwatch Spieler zu finden ist: 54 % der täglichen Spieler verbringen ihre Zeit in der Unranked Role Queue 5v5, wobei der nächstgrößte Sektor die Ranked Role Queue 5v5 ist, bei der 37 % der Spieler mitmachen. Ranked Open Queue 6v6 und Unranked Mystery Heroes 6v6 halten beide mit 8 % bzw. 4 % der Spieler durch.

In welchem Modus verbringst du die meiste Zeit beim Spielen Overwatch ?