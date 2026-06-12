Overwatch s Shion kann mitten im Spiel auf ihr Fahrrad steigen; Heros vollständige Fähigkeitsliste enthüllt

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Anfang dieser Woche hat Blizzard offiziell den nächsten Overwatch -Helden (oder besser gesagt den Bösewicht) enthüllt, wobei der Damage-Charakter Shion bereits nächste Woche im Helden-Shooter erscheinen wird, wenn Staffel 3 am 16. Juni startet.

Wenn du mehr über den Ursprung und die Hintergrundgeschichte der Figur erfahren möchtest, kannst du hierher gehen, aber wenn du neugierig bist, was sie zum Launch zu bieten hat, lies weiter, während wir in ihre Fähigkeiten und ihr komplettes Kit eintauchen.

Shion gilt als Flanker-Charakter, der die Gesundheitspakete auf der Karte besser nutzen kann, und bringt beidhändige Kira-Pistolen ins Spiel, was ihr ein leichtes Tracer-Gefühl verleiht. Darauf aufbauend: Eine ihrer wichtigsten Fähigkeiten ist Dash, mit der sie einem Angriff schnell ausweichen und sogar einen Überschild erhalten kann. Hinzu kommt Execution, in dem Shion eine X-förmige Salve nach vorne wirft, um Schaden zu verursachen, bevor sie per Joyride auf ihr Motorrad springt, um sich schnell über die Karte zu bewegen und sogar das Motorrad mit großem Schaden auf Gegner zu katapultieren. Shions Ultimate-Fähigkeit gilt als Satsuriku Spree und lässt sie dreimal "in einem Sturm aus Schüssen" vorstürmen, schweren Schaden verursachen und das Schlachtfeld stören.

Darüber hinaus gehören Shions zwei Neben-Perks Schnelles Nachladen (bei dem Ausweichen neun Kugeln nachlädt) und X Machina (das den Schaden von Hinrichtung gegen Gegner mit wenig Lebenspunkten erhöht), wobei die beiden Haupt-Perks Auftanken sind, bei denen Joyride sofort 50 Gesundheit wiederherstellt und 20 Gesundheit pro Sekunde regeneriert, während sie aktiv ist, sowie Gesichter des Todes, bei dem Shion alle passiven Boni der anderen Schadensrollen erhält (insbesondere Aufklärung, Spezialist und Scharfschütze) auch.

Viele dieser Fähigkeiten können Sie im neuen Gameplay-Trailer unten in Aktion sehen.