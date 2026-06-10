Overwatch s nächster Held ist der Hashimoto-Verbrecherälteste Shion

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Es ist fast Zeit, dass die dritte Staffel von Overwatch startet, denn nächste Woche erscheint Staffel 3: Into the Tiger's Den und bringt einen neuen Helden unter einer Reihe weiterer Ergänzungen ins Spiel.

Apropos Helden: Wir haben nun erfahren, wer das ist, was die japanische Lore des Universums erweitert und den Ältesten des Hashimoto-Clans, Shion, ins Spiel bringt. Dieser Bösewicht wird die böse Fraktion des Spiels erweitern, denn obwohl sie nicht zu Talon zu gehören scheint, macht der Enthüllungstrailer für die Figur deutlich klar, dass sie ihnen hilft und mit Overwatch s Hauptgegner zusammenarbeitet.

Während wir auf genauere und genauere Informationen zu Shions Fähigkeiten und ihren Möglichkeiten warten, wissen wir, dass die Figur eine Schadensheldin ist und wir sie bereits am 16. Juni spielen können, wenn Staffel 3 erscheint.

Sehen Sie sich unten den Heldentrailer zu Shion an, der wie ein intensiver Cyberpunk-Anime-Minifilm animiert ist und den neuen Bösewicht auf einem rasenden Zug in Japan gegen Sojourn zeigt.