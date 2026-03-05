Overwatch s nächste Zusammenarbeit bringt Nier: Automata Charaktere ins Spiel

HQ

Im Anflug der ersten Staffel von Overwatch im Jahr 2026 sahen wir, wie das riesige Hello Kitty-Universum mit dem Helden-Shooter kreuzte, um eine Auswahl an Kosmetika, die Juno wie die ikonische Figur aussehen ließen, aber auch Optionen für Lucio, Widowmaker, Kiriko, D.Va und Mercy beinhalteten.

Die nächste Zusammenarbeit wurde nun angekündigt, und diese sieht Overwatch mit einer weiteren großen Spieleserie zusammen, da die Welt von Nier: Automata für eine Project YoRHa-Kollaboration zum Helden-Shooter kommt.

Das Crossover startet am 10. März, aber was die Charaktere angeht, die Niere-Themen-Skins erhalten, so scheinen sie wie folgt zu sein:



Kiriko als 2B



Barmherzigkeit als YoRHa-Kommandant



Lifeweaver als Adam



Wuyang als 9S



Vendetta als A2



Erwarten Sie bald mehr dazu, sobald die Zusammenarbeit dem Start näher rückt.