      Overwatch

      Overwatch s nächste Zusammenarbeit bringt Nier: Automata Charaktere ins Spiel

      Das neueste kosmetische Crossover bringt 2B und die Gruppe zum Helden-Shooter.

      HQ

      Im Anflug der ersten Staffel von Overwatch im Jahr 2026 sahen wir, wie das riesige Hello Kitty-Universum mit dem Helden-Shooter kreuzte, um eine Auswahl an Kosmetika, die Juno wie die ikonische Figur aussehen ließen, aber auch Optionen für Lucio, Widowmaker, Kiriko, D.Va und Mercy beinhalteten.

      Die nächste Zusammenarbeit wurde nun angekündigt, und diese sieht Overwatch mit einer weiteren großen Spieleserie zusammen, da die Welt von Nier: Automata für eine Project YoRHa-Kollaboration zum Helden-Shooter kommt.

      Das Crossover startet am 10. März, aber was die Charaktere angeht, die Niere-Themen-Skins erhalten, so scheinen sie wie folgt zu sein:


      • Kiriko als 2B

      • Barmherzigkeit als YoRHa-Kommandant

      • Lifeweaver als Adam

      • Wuyang als 9S

      • Vendetta als A2

      Erwarten Sie bald mehr dazu, sobald die Zusammenarbeit dem Start näher rückt.

      Overwatch

