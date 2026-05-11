Overwatch s 10. Jubiläums-Event beginnt morgen, hier ist, was es bieten wird
Um ein Jahrzehnt von Blizzards Shooter zu feiern, können wir mit vielen Leckereien rechnen.
In ein paar Wochen wird Overwatch offiziell sein zehnjähriges Jubiläum feiern, da Blizzards Shooter am 24. Mai 2016 auf dem Markt debütierte. Wo sind die Jahre geblieben, oder? Mit diesem großen Meilenstein im Hinterkopf hat der Entwickler offenbart, was das jährliche Jubiläumsevent dieses Jahr bieten wird, mit dem Verständnis, dass dies das bisher feierlichste Event sein wird.
Das Event findet vom 12. Mai bis 1. Juni statt und beginnt mit dem wöchentlichen Reset am Dienstagabend, sodass die Fans viel zu verdienen haben. Alle 21 Launch-Helden erhalten neue Skins zur Feier dieses Anlasses, es wird 33 2D-Kosmetika von Entwicklerteams und Community geben, fünf neue Waffenanhänger, 15 Jubiläums-Lootboxen zum Ergattern sowie Legendäre Lootboxen jede Woche, falls die Community als Ganzes die Herausforderungen abschließt. Und das kommt zusätzlich zu exklusiven Jubiläumsspielertiteln.
Für diejenigen, die mit der Launch-Version von Overwatch weniger vertraut sind, sind die 21 Helden, die Skins im Rahmen dieses Events erhalten, folgende:
- D.Va
- Reinhardt
- Roadhog
- Winston
- Zarya
- Genji
- Cassidy (früher bekannt als McCree)
- Pharah
- Reaper
- Soldat 76
- Tracer
- Bastion
- Hazo
- Junkrat
- Mei
- Torbjörn
- Witwenmacher
- Lucio
- Barmherzigkeit
- Symmetra
- Zenyatta
Wirst du dieses Jahr die Jubiläumsveranstaltung besuchen?