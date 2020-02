Overwatch probiert noch diese Woche Heldenrotation aus

Blizzard hat eine Reihe neuer Funktionen für Overwatch vorgestellt, die mit Patch 1.45 Anfang Februar geplant sind. Diese Änderungen zielen hauptsächlich darauf ab, die häufige beteuerte Neuausrichtung der Meta zu ermöglichen, damit die Spieler am Ball bleiben. Ein großer Teil dieses Prozesses wird ein neuer Modus namens "Experimental Card" mit sich bringen. Darin möchte Blizzard eine Reihe von Änderungen an Charakteren, Karten usw. testen und gleichzeitig PC- sowie Konsolenspieler miteinbeziehen. Dies bedeutet auch, dass Overwatch-Fans auf Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erstmals die Möglichkeit haben, an Testversionen teilzunehmen, obwohl umfangreichere Updates, die Leistungsprobleme hervorrufen könnten, weiterhin nur auf dem PTR-Server der PC-Umgebung stattfinden.

Eine weitere Überraschung in der 21. Staffel wird die Einführung des sogenannten Hero-Pools sein. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine aus ähnlichen Spielen bekannte Heldenrotation, sprich es werden nicht alle Figuren immer bereitstehen. Diese Funktion deaktiviert einige Helden eine Woche lang, um die Matches ein wenig aufzufrischen. Wenn sich nach einer kleinen Eingewöhnungsphase herausstellt, dass das nicht positiv von der Community aufgenommen wird, muss der Hero-Pool möglicherweise nicht in der 22. Saison zurückkehren.