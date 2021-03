Overwatch: Neues In-Game-Event am Start, Xbox-Series-Nutzer wählen Darstellungsoptionen selbst aus

You're watching Werben

Derzeit läuft in Overwatch mal wieder ein In-Game-Event, bei dem ihr für das Spielen belohnt werdet. In der sogenannten "PachiMarchi"-Herausforderung geht es darum, eine bestimmte Anzahl an Matches zu gewinnen, um kosmetische Anpassungsoptionen freizuschalten. Siegt dreimal für ein Icon, sechsmal für ein spezielles Junkrat-Emote und neunmal für einen epischen Roadhog-Skin. Vom 9. bis zum 22. März habt ihr Zeit dafür.

Das neueste Update fügt auf Xbox-Series-Konsolen zudem drei Darstellungsoption hinzu. Spieler auf diesen Systemen können ab sofort wählen, ob sie sich in Overwatch höheraufgelöste Texturen, eine geschmeidige Bildrate oder einen Mix aus beiden Dingen anzeigen lassen wollen.

Die Option "Auflösung" reduziert die Bildqualität, um auf beiden Konsolen feste 60 Bilder pro Sekunde darzustellen. Die Series X schafft 4K-Grafik, während die Series S 1440p packt. "Balanced" läuft ebenfalls bei 60 Bildern pro Sekunde, reduziert die Pixelanzahl allerdings deutlich, um die Präsentation umfangreicher zu gestalten. Xbox Series X wird auf 1440p herabgestuft, die Series S liegt in dieser Darstellung auf 1080p-Niveau. Wer Bildschirme hat, die 120Hz unterstützen, kann die "Framerate"-Option auswählen und Overwatch auf beiden Xbox-Konsolen mit bis zu 120 fps spielen. Die Auflösung liegt ungefähr auf dem "Balanced"-Niveau, allerdings wird die Darstellungsqualität weiter reduziert, schreibt Blizzard.

Quelle: Blizzard.