Overwatch Mobile befindet sich laut Jason Schreier bei Blizzard in der Entwicklung

HQ

Die Overwatch-Franchise hat in letzter Zeit mehr Tiefen als Höhen erlebt, mit der Absage des PvE-Modus von Overwatch 2, der eigentlich die Hauptattraktion der Fortsetzung war, sowie der Steigung des Spielerengagements oder der Erschöpfung des Helden-Shooter-Genres als Ganzes.

Overwatch hat jedoch noch eine Zukunft, und eines der Glücksspiele von Blizzard könnte sehr erfolgreich sein, da berichtet wurde, dass Overwatch eine mobile Version erhalten wird. Es ist jedoch unklar, wann das passieren wird.

Die Quelle ist etwas ungewöhnlich: Es ist der Journalist Jason Schreier, aber nicht aus dem Bloomberg-Bericht, sondern aus seinem neuesten Buch über Blizzard, "Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment", das gerade in den Läden erschienen ist. Laut Dexerto sagte Schreier: "Overwatch wurde von Walter Kong geleitet, der die Veröffentlichung regulärer Helden und Inhalte für Overwatch 2 sowie neue Projekte wie eine mobile Version der Franchise beaufsichtigte."

Kong arbeitete von 2011 bis 2018 bei Blizzard, wechselte dann zu Epic Games und kehrte 2020 zurück, wo er seit November 2021 als General Manager für Overwatch tätig ist.

Es bleibt ungewiss, welchen Zeitraum Jason Schreier in diesem Buchauszug anspricht, doch soweit uns bekannt ist, könnte das Projekt noch in der Entwicklung sein. Es wäre definitiv nicht überraschend, da Activision, Blizzard, King und nun auch Microsoft bestrebt sind, im mobilen Markt Fuß zu fassen, wie die verschiedenen Call of Duty-Mobiltitel zeigen.