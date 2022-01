Overwatch macht zum Jahr des Tigers mit neuen Skins auf sich aufmerksam

HQ

Am 1. Februar begrüßen die Chinesen das Jahr 2022, was gerne in saisonalen Events von Live-Service-Videospielen aufgegriffen wird. Blizzard nutzt die Gelegenheit, um das kommende Jahr des Tigers mit kosmetischen Inhalten für Overwatch zu begleiten. Bis zum 16. Februar können Spieler einen speziellen Bounty-Hunter-Spielmodus im Arcade-Reiter genießen und mit ein bisschen Glück (oder dem nötigen Kleingeld) die hübschen Festtags-Skins ergattern, die an das chinesische Neujahrsfest erinnern. Neben den drei epischen Kostümen warten dieses Mal zwei legendäre Skins auf Fans von Tracer und Mercy.