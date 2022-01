Overwatch macht zum Jahr des Tigers macht mit neuen Skins auf sich aufmerksam

HQ

Am 1. Februar begrüßen die Chinesen das Jahr 2022, was verschiedene Live-Service-Entwicklerteams in saisonalen Events für ihre laufenden Videospiele aufgreifen. Blizzard nutzt die Gelegenheit, um das kommende Jahr des Tigers mit kosmetischen Inhalten für Overwatch zu begleiten. Bis zum 16. Februar können Spieler einen speziellen Bounty-Hunter-Spielmodus im Arcade-Reiter genießen und mit ein bisschen Glück (oder dem nötigen Kleingeld) die hübschen Festtags-Skins ergattern, die an das chinesische Neujahrsfest erinnern. Neben den drei epischen Kostümen warten dieses Mal zwei legendäre Skins auf Fans von Tracer und Mercy.