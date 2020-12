Overwatch könnt ihr bis ins neue Jahr hinein kostenlos spielen

You're watching Werben

Viele Leute dürfen sich an den Tagen zwischen den Jahren eine kleine Auszeit gönnen und bei dieser Gelegenheit mal wieder entspannen. Wenn ihr mit euren Freunden nicht wisst, was ihr Sinnvolles anstellen sollt, dann könntet ihr ja mal wieder eine Runde Overwatch anschmeißen. Der Titel ist noch bis zum 4. Januar kostenlos spielbar, weil Blizzard mit dieser Aktion auf diverse Verkaufsaktionen hinweisen will, um neue Spieler zu generieren. Das aktuell stattfindende Winter-Wonderland-Event läuft übrigens ebenfalls bis Anfang Januar, ihr dürft am frostigen Spaß also teilnehmen. Aber bitte keine Schneebälle werfen.

