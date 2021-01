Overwatch: Kanezaka-Karte verfügbar, Streams und Siege sichern euch Belohnungen

You're watching Werben

In den nächsten zwei Wochen könnt ihr durch das Spielen von Overwatch zusätzliche Belohnungen freischalten. Blizzard Entertainment hat die neue Karte "Kanezaka" veröffentlicht und die üblichen In-Game-Herausforderungen daran gekoppelt, um die Spieler wieder zurück auf die Server zu locken. Wer bis zum 25. Januar insgesamt neun Spiele in einer beliebigen Playlist (Rangliste, Schnellsuche oder Arcade) gewinnt und mindestens sechs Stunden in einem Overwatch-Stream auf Twitch verbringt, der bekommt eine Reihe kosmetischer Anpassungsoptionen. Darunter befindet sich ein Skin für den Bogenschützen Hanzo.

You're watching Werben

Quelle: Blizzard.