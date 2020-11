Overwatch: Hintergrundgeschichte und In-Game-Event für Symmetra gestartet

You're watching Werben

Noch bis zum 30. November könnt ihr in Overwatch In-Game-Belohnungen für die Heldin Symmetra freischalten, wenn ihr fleißig Spiele abschließt oder auf Twitch zuschaut. Eine Reihe neuer Sprays, Symbole, Emotes und einen epischen Skin ("Marammat") könnt ihr euch verdienen, indem ihr in den nächsten zwei Wochen mindestens neun Spiele gewinnt (Quick Match, Competitive und Arcade zählen) oder mit eurem verbundenen Account sechs Stunden lang teilnehmenden Twitch-Streamern zuschaut.

Wenn ihr mehr über Symmetra erfahren wollt, dann könnt ihr euch außerdem eine neue Kurzgeschichte mit dem Titel "Stein für Stein" durchlesen. Die Schriftstellerin Christie Golden schreibt auf einigen Seiten über ein Abenteuer der jungen Frau aus Indien, die "Mitgefühl und Verständnis in sich selbst finden muss, um Harmonie und Ordnung in denjenigen wiederherzustellen, die es am dringendsten brauchen".