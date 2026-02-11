Overwatch hat gerade seinen Rekord für die Anzahl der gleichzeitigen Spieler gebrochen

HQ

Als Overwatch 2 vor etwas mehr als drei Jahren veröffentlicht wurde, fanden viele es mit begrenzten neuen Features etwas enttäuschend, und die wenigen vorhandenen Merkmale erhielten erhebliche Kritik. Dies hat seitdem zu einem Rückgang der Spielerzahlen geführt.

Glücklicherweise hat Blizzard auf das Feedback gehört und beschlossen, die Probleme anzugehen, und gestern wurde vielleicht der größte Patch der Serie aller Zeiten veröffentlicht. Alle neuen Funktionen können Sie unter diesem Link ausprobieren, aber seien Sie darauf vorbereitet, danach eine neue Maus zu kaufen, da ein ernsthaftes Risiko besteht, dass Ihr Scrollrad durch die enorme Menge an Text abnutzt.

Und anscheinend wurde die Botschaft über das große Update gehört. SteamDB merkt nun an, dass Overwatch 2 einen neuen Steam-Player-Rekord gesetzt hat. Vor vier Stunden (zum Zeitpunkt des Schreibens) waren 165.651 gleichzeitige Spieler online, mehr als je zuvor – und mehr als doppelt so viele wie zum Start. Ob Overwatch 2 sein Publikum langfristig halten kann, bleibt natürlich abzuwarten, aber wir können zumindest sagen, dass es gut gestartet ist.