Overwatch gewinnt den Krieg im dritten Anime-Kurzfilm

HQ

Wir haben die Geburt von Aurora und die frühen Anfänge von Overwatch während des Krieges in den ersten beiden Episoden von Blizzards animierten Kurzfilmen in den letzten Wochen gesehen. Jetzt ist es an der Zeit zu sehen, wie die Menschheit es geschafft hat, sich zu wehren.

Diese dritte Episode mit dem Titel "Wiedergeburt" zeigt und erklärt, wie Aurora viele der Omnics unter Anubis' Kontrolle befreite und ihnen einen freien Willen gab, wodurch sich das Blatt in der Schlacht wendete. Wir werden sehen, wie die Geschichte "endet", wenn die letzte Episode dieser Genesis nächsten Donnerstag erscheint.