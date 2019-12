Overwatch: Festliche Skins und Schneeballschlacht im Winter Wonderland

Overwatch ist in der winterlichen Weihnachtszeit angekommen, denn gestern begann das saisonale Festtagsevent. Wie gewohnt stellt Blizzard mehrere neue thematisch passende Skins bereit und erweitert ihr Actionspiel mit zwei speziellen, zeitlich befristeten Modi. Zum einen kehrt Meis Schneeball-Offensive zurück, das hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die andere Variante ist ein Deathmatch, in dem alle acht Spieler die Rolle von Mei übernehmen und sich gegenseitig ausschalten sollen. Der Clou bei dieser Version besteht darin, dass wir Schneebälle fangen und zurückwerfen können. Wer zuerst fünfzehn Punkte hat, gewinnt. Winter Wonderland 2019 dauert bis zum 2. Januar an. Während dieser Zeit gibt es die neuen Skins, die ihr unten seht:

