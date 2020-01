Blizzard feiert das Mond-Neujahr in Overwatch mit der Rückkehr des saisonalen Neujahr-Events. Spieler dürfen ab heute Abend (19:00 Uhr) wieder spezielle Skins erwarten, auf Twitter lässt uns der Entwickler schon jetzt einen Blick darauf werfen. Bis zum 5. Februar dauern die Feierlichkeiten an, Spieler dürften also wieder eine Weile lang beschäftigt sein.

