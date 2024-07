Overwatch-Entwickler stimmen den Spielern zu: "Tanks fühlen sich im Moment nicht gut an"

HQ

Seit der Veröffentlichung von Overwatch 2 vor fast zwei Jahren hat die Tank-Rolle Schwierigkeiten, ihren Platz auf dem Schlachtfeld zu finden. Von der Reduzierung von zwei pro Team auf nur einen in der Fortsetzung war es für Blizzard zeitweise schwierig, eine ausgeglichene Balance zu finden. In letzter Zeit hat sich die Spielerbasis besonders lautstark darüber beschwert, dass die Rolle viel zu sehr geschwächt wurde, und in einem neuen "Director's Take " gehen die Overwatch 2 -Entwickler das Problem an. Es überrascht nicht, dass sie den Spielern zustimmen.

Blizzard:

Das Problem ist jetzt, dass sich die meisten von ihnen einfach nicht so "tanky" fühlen, wie sie sollten. Oft müssen sich beide Support-Helden nur auf den Tank konzentrieren, um sie am Leben zu erhalten. In diesem Szenario können sowohl der Tank als auch die Unterstützer das Gefühl haben, dass sie nur begrenzte Optionen in ihrem Gameplay haben, da sie im Wesentlichen aneinander gebunden sind.

Wie werden die Entwickler das Problem erkennen und angehen? Nun, sie haben ein Konzept erfunden, das sie "Tankiness" nennen; ein Maß dafür, wie sehr sich ein Panzer wie ein Panzer "anfühlt".

Seit Saison 9 haben wir eine neue Kennzahl entwickelt, die wir einfach "Tankiness" nennen. Es ist ungefähr die Anzahl der Tode, die ein Held erleidet, im Vergleich zu der Anzahl der Tode, die er erleiden sollte. Es gibt viele Statistiken, die bestimmen, was ein erwarteter Tod ist, und ich kann hier nicht ins Detail gehen. Der Punkt ist, dass Ihre Erfahrung und unsere Daten übereinstimmen.

Hier ist, was sie über die Arbeit an mehr Tankiness in praktischer Hinsicht sagen:

Was wir derzeit diskutieren, ist, ob sich der Weg von hier aus auf umfassende, systemische Veränderungen oder auf Änderungen pro Held konzentrieren sollte. Wir diskutieren über begrenzte Versionen der ersteren und sehen uns zum Beispiel reduzierte Versionen der passiven Fähigkeit "Schaden" an. Wir würden jedoch gerne mehr von letzterem tun. Einzelne Buffs oder Nerfs von Helden können einen dramatischen Einfluss auf ihre Effektivität haben, verglichen mit einer umfassenden Änderung, die auf alle Helden oder eine Rolle abzielt. Darüber hinaus verstärkt es die Unterschiede zwischen den Helden weiter. Einer der Gründe, warum Reinhardt sich tanky fühlen sollte, ist zum Beispiel sein Schild.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag hier.