Overwatch Champions Series 2025: Die Regionalligen enden an diesem Wochenende

Die Saison 2025 Overwatch Champions Series ist fast vorbei. Das kommende Wochenende markiert das Ende der regionalen Spiele, und kurz darauf findet das World Finals statt und wird versuchen, einen Sieger zu ermitteln. Da das wichtigste internationale Event immer näher rückt, lohnt es sich, noch einmal einen Blick auf die Regionalligen zu werfen, um zu sehen, wer wen vertreten wird.

Für die EMEA haben sowohl Al Qadsiah als auch Twisted Minds ihre World Finals -Tickets gelöst, da das schlechteste Ergebnis, das eines der beiden Teams in der Region erreichen kann, der Dritte ist. Der andere Platz geht an den Gewinner von Team Peps gegen Gen. G Esports, wobei derjenige, der dieses Spiel gewinnt, im Rennen um den Titel EMEA Stage 3 ist, indem er dann Al Qadsiah und Twisted Minds in einer unbestimmten Reihenfolge durchlaufen muss. Der Zeitplan für die Lockerung sieht wie folgt aus.



Finale des Upper Brackets - Al Qadsiah gegen Twisted Minds



Halbfinale des Lower Brackets - Team Peps gegen Gen. G Esports



Finale des Lower Brackets - Sieger von Peps/Gen.G gegen Verlierer von Qadsiah/Twisted



Großes Finale - Sieger von Qadsiah/Twisted gegen Sieger des Finales des Lower Brackets



Die gleiche Situation und das gleiche Format gilt dann für Nordamerika, wo Team Liquid und Geekay Esports im Finale des Upper Brackets mit ihren World Finals Tickets warten. Der andere geht an Sakura Esports oder Spacestation, je nachdem, wer das Halbfinale des Lower Brackets gewinnt. Daher sieht die Halterung wie folgt aus.



Finale des Upper Brackets - Team Liquid gegen Geekay Esports



Halbfinale des Lower Brackets - Sakura Esports gegen Spacestation



Finale des Lower Brackets - Sieger von Sakura/Spacestation gegen Verlierer von Liquid/Geekay



Großes Finale - Sieger von Liquid/Geekay gegen Sieger des Finales des Lower Brackets



Das Turnier in Korea wird zur gleichen Zeit zu Ende gehen, aber es stehen noch weitere Spiele aus, was bedeutet, dass noch kein Team sein Ticket für das Weltfinale gelöst hat und die Auslosung noch lange nicht feststeht. Den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels könnt ihr in der kombinierten Grafik für Asien unten sehen.

Und das ist auch in der Japan vs. Pacific -Division der Fall, wo vier Teams um einen letzten Platz in der World Finals kämpfen. Zu diesem Zweck ist die Klammer für diese Einteilung wie folgt angeordnet.

Halbfinale:



Team Varrel gegen Reject



Nosebleed Esports gegen The Gatos Guapos



Großes Finale:



Sieger des Halbfinales #1 vs. Sieger des Halbfinales #2



Wer wird deiner Meinung nach die jeweilige Regionalliga gewinnen?