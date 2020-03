Overwatch: Blizzard kündigt Charakter Echo offiziell mit eigenem Video an

Jeff Kaplan sprach bereits bei einigen Gelegenheiten über die Idee, eine Figur namens Echo als spielbaren Charakter in Overwatch verfügbar zu machen. Wir haben diesen Cyborg zuerst im Kurzfilm von Ashe gesehen und nun kam es, wie es kommen musste. Nachdem Anfang der Woche einige mehr oder weniger subtile Hinweisen von Blizzard gestreut wurden, hat der Entwickler soeben ein kleines CGI-Video der neuen Spielfigur präsentiert, in dem wir ein bisschen mehr über ihre Herkunft erfahren. Wann Echo Overwatch auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erreicht, ist noch nicht bekannt.

