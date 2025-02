Overwatch 2 wird komplett überarbeitet: Lootboxen kehren zurück, Perks kommen und das Stadion mischt alles auf

HQ

Blizzard versprach weitreichende Änderungen für Overwatch 2 als Teil seines Overwatch 2 Spotlight Showcase, und genau das bekommen wir. Der Showcase teaserte an, was das Spiel seinen Fans mindestens in den nächsten vier Saisons bieten wird, die sich bis in den Herbst 2025 erstrecken werden, und die ersten beiden haben zumindest einige wirklich große Änderungen geplant.

Season 15, die in der nächsten Saison stattfinden wird, wird beginnen und Heldenvorteile einführen. Dies sind effektive Möglichkeiten, die Spielweise der einzelnen Charaktere anzupassen, indem sie es den Spielern ermöglichen, im Spiel aufzusteigen und bis zu zwei freischaltbare Vorteile zu erhalten, die die Leistung des Charakters beeinflussen. Wir haben bereits ein paar Beispiele kennengelernt, darunter Orisa, die entweder eine Barriere anstelle ihres Javelin Spin erhält oder stattdessen die Energy Javelin Wurfwaffe aufgerüstet wird, damit sie schneller fliegt und Feinde durchdringt. Torbjörn hingegen wird in der Lage sein, Verbündete mit seinem Hammer zu heilen oder die Munition seiner Waffe aufzufüllen, wenn er Overload aktiviert.

Apropos Perks: Blizzard besagt, dass der erste in einem Match eher geringfügig sein wird, während der zweite "Gameplay-Shifting" sein wird, wobei ein Beispiel darin besteht, dass Torbjörn seinen Geschützturm an Wänden oder Decken befestigen kann. Die Vorteile werden sogar vorhanden sein, wenn das Overwatch League nächste Woche zurückkehrt, was bedeutet, dass wir bald sehen werden, wie Profis die Funktion testen.

Season 15 wird dann durch ein neues kompetitives Jahr, eine Le Sserafim -Kollaboration, eine Erweiterung des 6v6-Modus, der jetzt schnelles Spielen und kompetitives Spielen bietet, sowie eine Entscheidung zum Abschluss des Kreises, bei der Lootboxen zurückkehren und zusätzliche Möglichkeiten bieten, kosmetische Gegenstände zu verdienen, indem sie wöchentlich oder in Events oder über die kostenlosen oder kostenpflichtigen Battle Pass-Strecken verdient werden.

Laut Season 16 wird dies auch eine große Sache sein, da es den Charakter Freja geben wird, der anscheinend ein Schadensheld ist, der eine Armbrust schwingt und eine Bola und Aufwinde nutzen kann, um erhöhte Bereiche zu erreichen. Sie wird auch eine Testphase innerhalb von Season 15 erhalten.

Die Mega-Addition für Season 16 ist dagegen Stadium. Dies wird ein umfangreicher Best-of-Seven-Modus sein, in dem die Spieler nach jeder Runde Münzen verdienen, die es ihnen ermöglichen, die Spielweise ihrer Charaktere weiter anzupassen und zu ändern. Blizzard verspricht, dass "das Stadion vollgepackt ist mit transformativen Kräften und strategischen Begegnungen, die die Heldenfantasie über alles hinaus verbessern, was wir bisher veröffentlicht haben, und sich darauf konzentrieren, euch so spielen zu lassen, wie ihr wollt." Der Modus wird eine neue Benutzeroberfläche bieten, die es den Spielern ermöglicht, diese Upgrades auf klare und optimierte Weise zu kaufen, und während Stadium nur mit 14 Haupthelden und einer Sammlung von Karten und Modi erscheinen wird, Es wird auch in Zukunft stetig erweitert.

Season 16 werden dann auch mit Heldenbanns, weiteren Kollaborationen, Dokiwatch -Skins und zusätzlichen kosmetischen Gegenständen aufgewertet.

Season 17 wird eine gedämpftere Saison, da sie zwar die neue Karte Flashpoint Aatlis und die Möglichkeit bietet, den nächsten Helden zu testen, aber ansonsten durch Kartenabstimmungen und zusätzliche kosmetische Optionen hervorgehoben wird.

Dann kommt die letzte Staffel, die Blizzard angeteasert hat, Season 18, in der der Held Aqua erscheinen wird. Der 44Overwatch. Held wird noch größtenteils unter Verschluss gehalten, aber uns wird versprochen: "Aqua ist ein chinesischer Held, der über wasserbasierte Fähigkeiten verfügt, die das Schlachtfeld mit einem innovativen Spielstil manipulieren können. Wir werden weitere Details zu Aqua enthüllen, bevor er in Saison 18 veröffentlicht wird."

Was denkst du über die Richtung, die Overwatch 2 im Jahr 2025 einschlägt? Sehen Sie sich die vollständige Roadmap für 2025 unten an.