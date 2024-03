Overwatch 2 s nächster Held wird dir Angst vor dem machen, was unter deinen Füßen liegt

HQ

Wenn du ein Support Spieler in Overwatch 2 bist, siehst du wahrscheinlich den Boden unter deinen Füßen als den einzigen Bereich, in dem du dich wirklich sicher vor Bedrohungen fühlst. Das wird nicht mehr der Fall sein.

Der nächste Damage Hero, der im Shooter ankommt, heißt Venture und passend zum temperamentvollen Archäologen-Thema, das sie durchdringt, schwingt die Figur einen Bohrer, der es ihr ermöglicht, sich in den Untergrund zu graben und Feinde dort anzugreifen, wo sie es am wenigsten erwarten.

Die Ausrüstung von Venture enthält die Attacke Burrow, eine Bewegungsfähigkeit, die es dem Charakter ermöglicht, in den Boden zu tauchen und sich wie ein großer humanoider Maulwurf fortzubewegen. Darauf kann sie mit einem Sprintangriff namens Drill Dash folgen, bevor sie Smart Excavator einsetzt, um einen großen Haufen Schaden zu verursachen. Dann, wenn der Moment es erfordert, wird Venture Ultimate Fähigkeit Tektonischer Schock es ihr ermöglichen, einen verheerenden Bodenangriff zu entfesseln, der an Reinhardts Earthshatter zu erinnern scheint, aber ohne den Betäubungseffekt. Venture hat auch eine Reihe von Verdrängungselementen in ihrem Kit, also halte dich von Klippen und Umweltgefahren auf einer Karte fern, wenn Venture auf dem Spielfeld ist.

Was die Ankunft von Venture betrifft, so wird sie ab dem 16. April als Teil von Saison 10 vollständig veröffentlicht, aber zwischen dem 28. und 31. März zwischen dem 28. und 31. März im Spiel verfügbar sein.

Seht euch Venture in Aktion an und erhaltet einen genaueren Blick auf ihre Ausrüstung im neuen Trailer und in der Fähigkeitsbeschreibung unten.