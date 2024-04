Overwatch 2 Leaver aufgepasst! Blizzard hat den Henkersblock herausgeholt

HQ

Wir alle hassen Leaver in Overwatch 2 Spielen. Egal, ob es sich um ungewertete oder kompetitive Modi handelt, es bricht einem immer das Herz, wenn man auf der Strecke bleibt, weil jemand nicht das Bedürfnis hatte, durchzuhalten und das Ende eines Spiels zu erreichen. Blizzard arbeitet seit langem daran, die Auswirkungen von Austritten zu verringern, aber es scheint, als hätten sie jetzt beschlossen, die Dinge deutlich zu erhöhen.

Im Rahmen eines neuen Blogbeitrags von Defence Matrix enthüllt Blizzard, dass sie viel größere Sperren für Leute aussprechen werden, die häufig gehen. Für nicht gewertete Modi werden Aussteiger mit einer Sperre von maximal 48 Stunden bestraft, aber für kompetitive Modi gilt: Wenn du fünf Spiele in Folge oder 10 Spiele in einer Saison verlässt, wirst du für den gesamten Rest der Wettbewerbssaison gesperrt.

Es sind noch ein paar weitere Änderungen geplant, wie z.B. dass Gruppen von vier Spielern nicht mehr in der Warteschlange antreten können und auch Solospieler nur mit Solospielern oder kleinen Gruppen zusammenkommen. Ebenso wird die Funktion "Als Teammitglied vermeiden" verstärkt, so dass du in Zukunft bis zu 10 Spielern aus dem Weg gehen und sie sogar einstufen kannst, wie sehr du möchtest, dass ein Spieler gemieden wird. Es wird auch eine schnellere Berichterstattung versprochen, ebenso wie bessere Möglichkeiten, diejenigen einzuschränken, die Menschen in Chats missbrauchen.

Viele dieser Features werden nächste Woche mit dem Start von Saison 10 eingeführt, aber der Rest muss noch weiter ausgearbeitet werden, bevor er ins Live-Spiel kommt.