Overwatch 2: Invasion - Ist es jetzt an der Zeit, zu Blizzards Helden-Shooter zurückzukehren?

Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden, ich war nicht sehr beeindruckt oder glücklich mit der Art und Weise, wie Blizzard im Laufe der Jahre mit Overwatch umgegangen ist. Nachdem das Originalspiel im Wesentlichen in einen stagnierenden Schwebezustand gezwungen wurde, um sich auf den Start einer Fortsetzung vorzubereiten, die sich letztendlich bestenfalls als regressives Titel-Update herausstellte, war es natürlich sehr schwierig, als Overwatch-Fan positiv zu bleiben. Aber das Einzige, was man über das neue Overwatch 2-Live-Modell sagen kann, ist, dass es viel mehr zusätzliche Inhalte in das Spiel bringt, etwas, das ihm lange, lange Zeit gefehlt hat. Der Großteil davon sind zusätzliche kostenpflichtige Inhalte oder hinter albernen Herausforderungen eingeschlossen, was unerbittlich frustrierend ist, aber man kann die guten Absichten im Kern des neuen Live-Systems sehen.

Jetzt, da die sechste Staffel von Overwatch 2 da ist, eine Staffel, die von Blizzard anscheinend als ziemlich bedeutend angesehen wird, habe ich beschlossen, meine früheren Probleme mit diesem Spiel zu überwinden und zu sehen, wie sich der Titel zehn Monate nach der Veröffentlichung entwickelt. Im Wesentlichen bin ich hier, um Ihnen zu sagen, ob es die 12 £ wert ist, die Sie benötigen, um die neuen Story-Missionen zu kaufen, und ob es sich lohnt, das Spiel zu aktualisieren, um Illari und den neuen Flashpoint-Modus auszuprobieren.

Illari

Wenn du auf eine Chance gewartet hast, jahrelang aufgestaute Wut loszulassen, weil du als Support-Spieler gefarmt wurdest, nun... Illari ist deine beste Chance, dich auszutoben. Diese Figur ist in ihrem jetzigen Zustand geradezu ekelhaft. Sie wird einigen der Besten Schaden zufügen und genug Heilung ausstoßen, um Mercy und Ana irrelevant erscheinen zu lassen. Zugegeben, das alles setzt voraus, dass du deine Schüsse triffst, denn Illari ist kein einfacher Charakter, aus dem man einen Mehrwert ziehen kann.

Blizzard weiß trotz all seiner Fehler, wie man fesselnde und interessante Charaktere und Fähigkeiten erstellt, und das haben wir im Laufe der Jahre immer wieder gesehen. Illari ist der nächste Schritt auf dieser Reise, und ja, es macht Spaß, sie zu spielen, eine der interessantesten und lustigsten Supports, die Overwatch je gesehen hat.

Aber ist dieser neue Charakter Grund genug, wieder in Overwatch einzusteigen? Obwohl sie viel zu bieten hat, kann ich nicht sagen, dass sie ausreichen wird, um Sie am Spielen zu halten, wenn die Neuheit nachlässt. Wenn du es jedoch schaffst, sie freizuschalten und nach etwas Neuem suchst, mit dem du deine Fähigkeiten testen kannst, ist Illari ein großartiger Ausgangspunkt.

Flammpunkt

Blizzard hat sich im Laufe der Jahre einige bemerkenswerte Spielmodi für Overwatch ausgedacht. Control, Escort, Hybrid, das sind alles ikonische und beliebte Spielmodi. Aber gleichzeitig bringen mich Assault und Push jedes Mal zum Weinen, wenn ich sie als nächsten Spielmodus sehe. Flashpoint scheint nach dem, was ich bisher erlebt habe, eher in die erste Kategorie zu passen.

Dies ist im Wesentlichen Control, außer dass es anstelle eines Punktes, um den jedes Team pro Runde kämpft, maximal fünf Punkte gibt, um die jedes Team in einer Runde kämpft. Es ist, wenn überhaupt, ein wahrer King-of-the-Hill, und für Overwatch funktioniert es sehr gut, da es reichlich Möglichkeiten gibt, die Teamzusammensetzung zwischen den Punkten anzupassen und dem gegnerischen Team den Vorsprung zu verschaffen. Ebenso hat es eine rasante und ausgewogene Natur, die sich in der Praxis sehr lohnend anfühlt, und ich kann mir vorstellen, dass dieser Modus sehr beliebt ist, vorausgesetzt, es gibt die richtigen Karten, um ihn zu spielen.

Suravasa zum Beispiel passt wirklich gut zu diesem Spielmodus und passt genau zu dem, was man von ihm erwartet. Es ist schnelllebig, hat Sichtlinien, aber auch viel Deckung, einzigartige Punkte, die unterschiedliche Annäherungswinkel erfordern, und so weiter. New Junk City ist genau dasselbe, auch wenn es bei mir nicht ganz den gleichen Eindruck hinterlassen hat wie der von Suravasa und seinen verwinkelten Korridoren und Umweltgefahren. Der Punkt ist, dass man diesen Spielmodus nicht auf die gleiche Weise sterben lassen sollte, wie es Control dank Albträumen von Karten wie Temple of Anubis, Horizon Lunar Colony und Paris getan hat. Die Tatsache, dass Hanamura immer noch nicht in der Rotation existiert, ist eine Travestie, die angegangen werden muss.

Heldenbeherrschung und Spielerfortschritt

Dies ist eine dieser Funktionen, die cool ist, aber letztendlich nicht so viel zum Overwatch-Erlebnis beiträgt. Sicher, die Möglichkeit, Fortschritte zu machen und Erfahrung für jeden Charakter und Klassentyp zu sammeln, um deine Exzellenz mit ihnen unter Beweis zu stellen und ein paar nette kosmetische Gegenstände zu verdienen, ist eine angenehme Ergänzung, aber es ist keine, die Overwatch neu definiert oder erheblich verbessert.

Wenn du viel von diesem Spiel spielst, wirst du in diesem System eine gewisse Entschädigung dafür finden, aber wenn dein Interesse an Overwatch bestenfalls flüchtig ist, werden die Spielerfortschritts- und Heldenbeherrschungssysteme nicht wirklich einen großen Eindruck bei dir hinterlassen. Trotzdem lobe ich Blizzard für das Hinzufügen dieser Funktion, denn in meinen Augen sind mehr Daten und mehr Möglichkeiten, Ihre Leistung und Ihren Overwatch-Verlauf zu verfolgen, eine sehr gute Sache.

Invasions-Story-Missionen

Als Overwatch 2 angekündigt wurde, waren die Story-Missionen ein sehr großes Verkaufsargument. Dann, ein paar Monate vor dem Debüt des Spiels, wurde bekannt, dass sie nicht bereit sein würden, was bedeutete, dass der Titel ohne sie erscheinen würde. Dann, ein paar Monate nach der Veröffentlichung, wurden sie aus der Konserve genommen, was viele verärgerte und sich betrogen fühlte, was Blizzard ihnen überhaupt versprochen hatte, wobei sich viele Spieler sogar fragten, warum Overwatch am Ende des Tages jemals auf Overwatch 2 hochgestuft wurde. Aus Gründen der Transparenz gehöre ich immer noch zu diesen Personen.

Aber in dieser Invasion Saison gibt es einige "Story-Missionen". Dabei handelt es sich im Wesentlichen um erzählerischere Versionen der kooperativen Modi, die in der Vergangenheit als Teil saisonaler Events eingeführt wurden. Sie sind nicht so vorhersehbar und langweilig wie diese Ereignisse und führen die Spieler durch lineare, wenn auch sehr eintönige Levels, in denen Sie sich durch Horden von Omnic-Feinden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden sprengen und schießen müssen. Das eigentliche Fleisch des Gameplays ist kaum etwas, worüber man feiern oder herumreiten könnte, da es nur normal ist Overwatch, außer dass man nicht auf andere Spieler schießt, sondern auf KI-Roboter als Teil einer Mission, bei der man tatsächlich im neu aufgebauten Overwatch-Team dient.

Dies ist der wichtigste Teil der Story-Missionen, da Blizzard mit diesem Franchise jahrelang auf einer goldenen Gans gesessen hat und es so gut wie versäumt hat, erzählerisch etwas Sinnvolles damit anzufangen. Die Spieler haben darauf gewartet, mit Filmvideos gefüttert zu werden, um einen Hinweis auf die Geschichte zu erhalten, und jetzt wollen diese Story-Missionen dies in einem interaktiveren Sinne nutzen. Sie sind aus der Gameplay-Perspektive kaum überzeugend, und ehrlich gesagt, wenn man sie einmal gespielt und die Geschichte jeder Mission erlebt hat, gibt es nicht viel Grund, sie noch einmal besuchen zu wollen. Aber sie hinterlassen bei mir einen bittersüßen Geschmack im Mund, denn während ich die Art und Weise, wie Blizzard mit diesem Spiel umgeht, immer noch verabscheue, liebe ich das Gefühl von Heldentum und Inspiration, das es in mir verkörpert. Ich möchte mehr über dieses Universum und diese Charaktere erfahren, und wenn Blizzard keinen besseren Weg finden kann, Geschichten zu erzählen als mit halbgaren Story-Missionen, dann werde ich unglaublich enttäuscht sein, aber gleichzeitig bin ich froh, dass wir endlich eine Erkundung dieses Bereichs sehen.

Würde ich empfehlen, 12 £ zu bezahlen, um diese Missionen zu erleben? Auf keinen Fall. Sie sind im besten Fall mittelmäßig, dauern 90 Minuten am Stück in einem Durchgang und der Wiederspielwert hängt ausschließlich von Ihrer Fähigkeit ab, häufig Inhalte zu konsumieren, die Sie bereits erlebt haben. Denken Sie an Destiny 2, nur dass die PvE-Elemente nur Vanguard Strikes waren, und das war die einzige Möglichkeit, das Spiel jemals außerhalb der PvP-Modi zu erleben. Oh, und es gibt nur drei Strikes zu spielen und Sie müssen Geld bezahlen, um darauf zugreifen zu können ... Hier befinden sich Overwatch 2 und seine Story-Missionen. Im Grunde genommen nicht an einem großartigen Ort.

Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist es jetzt an der Zeit, zu Overwatch 2 zurückzukehren? Ich werde im Wesentlichen dasselbe sagen, was ich in meiner Rezension gesagt habe. Blizzard fummelt immer noch an diesem Titel und diesem Franchise herum, und das ist mehr als klar, aber das Kerngerüst von Overwatch ist immer noch ein sehr vollständiges und spannendes heldenbasiertes Shooter-Erlebnis, mit dem ehrlich gesagt nur sehr wenige Spiele mithalten können. Solltest du dein hart verdientes Geld für die unausgegorenen Story-Missionen oder für die Battle Passes und absurd teuren Kosmetika ausgeben? Ich würde es nicht empfehlen, aber andererseits jedem das Seine. Es gibt weitaus schlechtere Spiele als Overwatch, aber es ist auch nicht zu leugnen, dass dieses Spiel Potenzial hat, wenn es auf die richtige Weise gehandhabt und monetarisiert wird.