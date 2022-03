Overwatch 2: Im April dürfen die ersten Spieler an der Closed Beta teilnehmen

HQ

Blizzard hat vor ein paar Tagen bekanntgegeben, dass Spieler kommenden Monat zum ersten Mal in Overwatch 2 einsteigen dürfen. Das Unternehmen plant mehrere geschlossene Mehrspielertests, die im April beginnen werden. Interessierte dürfen sich an dieser Stelle anmelden, um einige der neuen Funktionen auszuprobieren, die das Studio in der Fortsetzung des Online-Shooters umsetzen möchte.

Game Director Aaron Keller enthüllt im neuen Entwicklertagebuch Details zur geplanten PvP-Beta (PvE wird dieses Mal nicht verfügbar sein), die sich auf gewohnte Fünf-gegen-Fünf-Matches konzentriert. Die Spieler dürfen an einem neuen Spielmodus teilnehmen und vier frische Karten erkunden. Es gibt wohl auch einen neuen Helden (Sojourn) und wir können uns einige der Anpassungen an bestehenden Helden ansehen.



Fünf vs. Fünf

Neuer Held: Sojourn

Vier neue Karten: Circuit Royal (Escort), Midtown (Hybrid), New Queen Street (Push) und Colosseo (Push)

Neuer Spielmodus: Push

Überarbeitete Helden: Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra

Ping-System



HQ