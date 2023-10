Overwatch 2 hat einige süße neue Diablo IV-Skins, aber Sie müssen einen wahnsinnigen Preis zahlen, um sie zu bekommen

HQ

Overwatch 2-Spieler haben erneut in den sozialen Medien Kritik an Blizzards aggressiver Monetarisierung des teambasierten Shooters geübt. In der letzten Saison wurden einige großartige Diablo IV-Skins ins Spiel eingeführt, aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu bekommen, ohne den Geldbeutel zu leeren.

40 US-Dollar kostet das ultimative Battle Pass-Paket für Saison 7, das Folgendes enthält:



20 Battle Pass-Stufensprünge



Premium-Battle-Pass (Saison 7)



2.000 Overwatch-Münzen



Skins: Inarius, Lilith, Kürbis



Highlight-Intros: Sei schön



Sprays: Inarius' Seite, Liliths Seite



Das mag zwar wie eine Menge kosmetischer Gegenstände erscheinen, aber keine Menge an Sprays, Skins oder irgendetwas in der Art ist den Preis eines weiteren vollständigen Spiels wert, und die Fans haben das auf Twitter/X und Reddit deutlich gemacht. Einige haben Blizzard dafür kritisiert, den Preis für das Ultimate Battle Pass-Paket erhöht zu haben, das vor Saison 6 30 US-Dollar kostete.

Natürlich wird es immer noch Leute geben, die dieses Bundle kaufen, und es steht Ihnen frei, mit Ihrem Geld zu tun, was Sie wollen, aber das hat viele Fans nicht davon abgehalten, sich über den neuesten Geldraub zu ärgern.

Was denkst du? Ist das ein fairer Preis für die Kosmetika im Bundle?