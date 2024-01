Overwatch 2 gibt jedem Helden Selbstheilung

HQ

Die vielleicht größte Änderung an der Meta des Spiels, nachdem die Anzahl der Spieler in einem Match gesenkt wurde, ist Overwatch 2 das Hinzufügen von Selbstheilung für jeden Helden. Bisher war diese passive Funktion nur auf Support-Helden anwendbar, um ihnen etwas mehr Nachhaltigkeit zu verleihen.

Game Director Aaron Keller hat dieses neue Feature in einem Blogbeitrag erklärt. "In Saison 9 werden sowohl Tank- als auch Schadenshelden eine modifizierte, abgespeckte Version der passiven Selbstheilung des Unterstützers erhalten", schreibt er. "Dies sollte Spielern, die keine Support-Spieler sind, mehr Möglichkeiten geben, sich selbst zu erhalten. Es sollte auch etwas Druck von den Support-Spielern nehmen, um alle am Leben zu halten, da die einzelnen Spieler jetzt mehr Kontrolle über ihren eigenen Gesundheitspool haben."

Nach dieser Ankündigung herrscht große Panik in der Community des Spiels, aber es scheint, als würde es den Genji-Spieler, der immer spammt, dass er Heilung braucht, endlich zum Schweigen bringen. Es ist etwas, das das Team ständig beobachtet, wie es aussieht, aber es wird die Art und Weise, wie die Spieler Overwatch 2 angehen, erheblich verändern.

Was haltet ihr von der Veränderung?