Overwatch 2 enthüllt neuen Unterstützungshelden, Story-Missionen, Karten und mehr im Invasions-Trailer

Blizzard hat den Start der Invasionssaison von Overwatch 2 schon seit geraumer Zeit angepriesen. Irgendwie verständlich, wenn man bedenkt, dass es die ersten Story-Missionen des Spiels, einen neuen PvP-Modus, einen 10. Unterstützungshelden und mehr enthält, also ist es an der Zeit, sich all dies genauer anzusehen.

Das Highlight im heutigen Trailer ist jedoch die Bestätigung, dass der neue Held Illari ist. Es wird zwar nicht direkt verraten, welche Fähigkeiten die peruanische Unterstützungsheldin hat, aber wir erfahren, dass sie eine Drohne hat, die Teamkameraden heilen kann, und eine massive Solarwaffe, die in der Lage zu sein scheint, Feinden weit mehr als nur einen Sonnenbrand zu bescheren.

Außerdem erhalten wir einen Blick auf den PvP-Modus Flashpoint, die neuen Karten Suravase und New Junk City, den Heldenbeherrschungsmodus, einige der coolen Skins, die im Battle Pass enthalten sind, und alles andere, was im Rahmen der Invasionssaison, die am 10. August beginnt, zu Overwatch 2 kommt.