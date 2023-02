Overwatch 2 enthüllt neue Karte in Saison 3

HQ

Overwatch 2 hat gerade die Karte der Antarktischen Halbinsel enthüllt, eine neue Kontrollkarte, die als Teil der dritten Saison des Spiels eingeführt wird.

Diese Karte ist besonders mit Mei verbunden, da sie dort die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Eiskappen erforschte. In Anbetracht von Meis tragischer Hintergrundgeschichte könnte es sein, dass wir einige traurige Dialogzeilen bekommen, wenn ein Spieler sie auf dieser Karte auswählt.

Da die Antarktische Halbinsel eine Kontrollkarte ist, erhalten wir hier technisch gesehen drei Gebiete in einem, wobei sich eines auf das Eisbrecherschiff konzentriert, ein anderes uns durch die Eishöhlen führt und das dritte in den Labors spielt, in denen Mei an ihrer Forschung gearbeitet hat.

Was halten Sie von der neuen Karte? Schauen Sie sich unten einige Bilder davon an.