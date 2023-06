Overwatch 2 bringt die Leute dazu, 15 US-Dollar für Story-Inhalte zu zahlen

HQ

Nach der Ankündigung, dass der für Overwatch 2 versprochene PvE-Modus nicht kommen würde, enthüllte Blizzard einige Story-Missionen über das Summer Game Fest-Wochenende. Die Fans wussten es jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie 15 US-Dollar für den Zugang zu diesen Missionen bezahlen müssen.

Wie auf der Website von Blizzard beschrieben, erhalten Sie für 15 US-Dollar dauerhaften Zugriff auf die Story-Missionen, die als Teil des Invasionspakets eingeführt werden. Man kann die Missionen nicht spielen, ohne dieses Geld auszugeben, was verständlicherweise viele Fans verärgert hat.

Blizzard wurde bereits für seine gierige Herangehensweise an Mikrotransaktionen in Overwatch 2 kritisiert, und doch scheint es, dass das Unternehmen immer noch hinter mehr Geld her ist. Wenn man bedenkt, dass die Fans bereits ziemlich verärgert darüber sind, dass sie das versprochene PvE verloren haben, scheint dies ein seltsamer Schritt zu sein, sie dann um Geld für Inhalte zu bitten, die eine verwässerte Version dessen sind, was ursprünglich die Hauptausrede für die Erstellung der Fortsetzung sein sollte.