Overwatch 2: Blizzard bespricht neue Karten in New York und Rom

You're watching Werben

Blizzards Blizzconline-Eröffnungsfeier hatte keinerlei Neuigkeiten in Bezug auf Overwatch 2, doch das Spiel wurde in einem anschließenden Panel zumindest angesprochen. Dort zeigte der Entwickler zwei neue Karten und Änderungen am Design bekannter Charaktere. Zwei relativ große Level in Rom und New York wurden enthüllt, die wohl mit dynamischen Wettersystemen ausgestattet werden.

In diesen Missionen erwarten uns unterschiedliche Feindtypen, darunter der explosive Breacher, mit einem Greifhaken ausgestattete "Puller" und kriechende Elite-Grunts. Indem wir Gegner töten, steigen wir mit unserem aktuellen Helden in der Stufe auf, was entsprechende Vorzüge freischalten wird. Darüber hinaus wurde ein Blick auf die neuen Designs für Reaper, Pharah, Widowmaker und McCree präsentiert, die sich in einzelnen Merkmalen von ihrem Overwatch-1-Design unterscheiden.