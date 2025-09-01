Overwatch 2 bestätigt, dass seit dem Start mehr als 1 Million Konten gesperrt wurden

HQ

Das Defense Matrix-System von Overwatch 2 hat seit dem Start des Spiels im Jahr 2022 offiziell mehr als 1 Million Konten gesperrt. Auf der Suche nach Aimhacking, Wallhacking und Accounts, die sich mit Spielern gruppieren, die von diesen Cheats profitieren, hat Blizzard versucht, den Shooter rundum fairer zu gestalten.

Im letzten Blogbeitrag spricht das Overwatch 2-Team darüber, wie es Leute erwischt hat, die Maus und Tastatur in Konsolenlobbys verwendet haben. Früher wurden Spieler, bei denen festgestellt wurde, dass sie an diesem Verhalten teilnahmen, verwarnt und in den PC-Spielerpool geschickt, aber jetzt kann dies zu einer vollständigen Kontosperre führen.

"Wir verhängen auch härtere Konsequenzen für Benutzer von nicht zugelassenen Peripheriegeräten, da die legitime Möglichkeit, mit Maus und Tastatur auf gleichen Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren, jetzt verfügbar ist, unabhängig davon, ob man einen PC oder eine Konsole besitzt." Blizzard schreibt.

23 000 Spieler wurden kürzlich dabei erwischt, die falschen Peripheriegeräte zu verwenden, aber es ist unklar, ob alle von ihnen gesperrt wurden. Die 1 Million Konten, die in Overwatch 2 gesperrt wurden, sind ein großer Meilenstein, aber wir sind sicher, dass Cheater weiterhin versuchen werden, im Online-Shooter erfolgreich zu sein. Dies ist kein Overwatch 2 -Problem, sondern ein Problem von Multiplayer-Spielen.