Wo soll ich anfangen? Dies könnte wirklich der konfliktreichste sein, den ich je hatte, wenn es um eine Spielrezension geht. Auf der einen Seite ist Overwatch 2 ein Top-of-the-Line-Shooter, der sich in vielerlei Hinsicht auszeichnet, und auf der anderen Seite war es auch Overwatch, was die Frage aufwirft, ob dies wirklich als Fortsetzung bezeichnet werden kann? Das ist das Problem, mit dem ich hier konfrontiert bin, denn ich möchte euch sagen, dass Overwatch 2 fantastisch ist, und das in vielerlei Hinsicht, aber wenn ihr das Original gespielt habt, werdet ihr nicht wirklich einen großen Unterschied bemerken. Ich bin in einer Sackgasse. Ich kann verstehen, dass Blizzard Entertainment mit Overwatch als hart umkämpftem Multiplayer-Spiel die Formel nicht zu sehr ändern möchte, aber gleichzeitig ist dieser Titel seit Jahren in Arbeit, und die Hauptunterschiede liegen in den Monetarisierungsbemühungen und ein paar zusätzlichen Inhaltsergänzungen hier und da. Es ist eine wirklich bizarre Situation.

Zu Beginn des Jahres hatte ich keine Angst, diesem Titel einen neuen zu entreißen. Der Mangel an neuen Inhalten in der ersten Beta und die begrenzten Kommunikationsbemühungen von Blizzard machten mir wirklich Sorgen darüber, was aus diesem Spiel werden würde. Aber dann wurde die Ankündigung gemacht, dass Overwatch 2 kostenlos spielbar sein würde und einen saisonalen Update-Zeitplan haben würde, der unglaublich häufige Stapel von Inhalten bringen würde - seien es Charaktere oder Karten - und ich war wieder aufgeregt. Jetzt sind wir am Punkt des Starts und die neuesten Entwicklungen sind in Form von Monetarisierungsbemühungen gekommen und wie neue Charaktere angeboten werden, und während das einige Leute in die falsche Richtung gerieben hat, ist es im Wesentlichen die gleiche Art und Weise, wie Charaktere in vielen anderen heldenbezogenen Titeln veröffentlicht werden, zum Beispiel Apex Legends . Dieses Spiel fühlt sich wie eine sehr fein gewichtete Waage an, denn einige der Entscheidungen, die Blizzard treffen, sind großartig und andere nicht, und aus diesem Grund bin ich auch nicht überwältigend begeistert von dieser Veröffentlichung, aber ich bin auch nicht enttäuscht von dem, was angeboten wird - ich fühle mich seltsam unparteiisch.

Wenn überhaupt, ist dies kein großartiger Ort für Overwatch 2, um anzufangen, da das ursprüngliche Spiel bei der Veröffentlichung brillant war. Zugegeben, es hat im Laufe der Zeit gelitten, aber es begann auf einem enormen Hoch, und wenn ich verstehe, wie Live-Service-Spiele und -Modelle funktionieren und wie Blizzard Overwatch 2 betreiben will, sind wir diesmal auf dem richtigen Weg für die gegenteilige Situation. Ein mittelmäßiges Spiel zum Start, das in den kommenden Jahren zu sich selbst aufblühen wird.

Aber auch hier treten die Probleme auf. Overwatch 2 ist zwar keine große Verbesserung gegenüber Overwatch, aber immer noch ein fantastischer Shooter. Es ist flüssiger als je zuvor, sieht umwerfend aus, hat Charaktere, die sich weniger bedrückend und geschickter anfühlen, und das alles zusätzlich zu einer besseren Auswahl an Spielmodi, die nicht durch das quälende 2CP besudelt werden, sondern durch die größeren plattformübergreifenden Bemühungen unterstützt werden, die jetzt Cross-Progression und Saves beinhalten. All diese Dinge sind wirklich großartig, aber sie sind nicht fortsetzungsdefinierend. Das ist es, was diesem Spiel im Moment stark fehlt. Ältere Spieler werden in die Welt von Overwatch zurückkehren und nur wenige Änderungen feststellen. Sicher, es wird für eine Weile unterhalten, aber dies ist immer noch das Kernerlebnis von Overwatch, das hinter einem 5v5-Gameplay-Design verborgen ist. Blizzard hat unseren Fokus auf die PvE-Seite der Dinge als Hauptfortsetzungsergänzung gelenkt, aber als begeisterter und langjähriger Overwatch-Spieler, der dieses Spiel und Franchise seit Jahren verfolgt und Teil vieler PvE-Modi war, kann ich mit Sicherheit sagen, dass dies nicht das ist, wonach ich mich sehne oder danach suche. Tatsächlich fällt es mir schwer zu sehen, wie dies die Zukunft von Overwatch 2 in irgendeiner Weise sein wird.

Dies ändert jedoch nichts, was diese Rezension betrifft, denn die PvE-Seite der Dinge bedeutet absolut nichts, da sie nicht hier sind. Im Moment ist Overwatch 2 immer noch ausschließlich ein Multiplayer-Online-Spiel. Ist es besser als das ursprüngliche Overwatch? Ja, aber es sind alles marginale Verbesserungen im großen Plan der Dinge im Moment, und das ist das Problem mit Live-Service-Spielen. In ein oder zwei Jahren werden meine Meinungen wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, aber so wie es aussieht, kann ich euch nicht sagen, dass Overwatch 2 der Retter der Overwatch-Franchise ist, denn drei neue Charaktere, ein Haufen neuer Karten, ein frischer Spielmodus und eine Reihe von Änderungen der Lebensqualität sind alles Dinge, die in den stagnierenden Jahren hätten getan werden können, seit die Entwicklung des Originalspiels im Wesentlichen gestoppt wurde.

Es gibt keinen besseren Weg, Overwatch 2 zu beschreiben, als einfach uninspiriert. Blizzard hatte bereits eine großartige Formel mit dem Original, und anstatt zu versuchen, die Dinge aufzurütteln und einige kreativ mutige Entscheidungen zu treffen, haben wir eine Fortsetzung erhalten, die wirklich als 2.0-Update und nicht als Nachfolger betrachtet werden sollte. Zumindest im Moment.

Versteh mich nicht falsch, Junker Queen und Kiriko sind einige der wirklich lustigsten Charaktere, die ich je gespielt habe, und die Auswahl an zusätzlichen Karten lässt einige der älteren offen gesagt langweilig aussehen. Und die Zukunft sieht unglaublich gut aus, mit grenzenloser Unterstützung geplant und viel, auf die man sich freuen kann, aber da wir jetzt in der Gegenwart sind, kann ich euch heute nicht sagen, dass mich dieses Spiel auch nur am Rande so begeistert hat wie das frische und neue Overwatch bei der Veröffentlichung vor Jahren.

Also, solltest du Overwatch 2 spielen? Absolut. Es mag widersprüchlich erscheinen zu sagen, aber egal, ob Sie ein Fan der Serie sind, oder ein Fan oder Shooter, oder normalerweise von ihnen abwenden, Sie sollten dieses Spiel aufheben und testen, denn was Free-to-Play-Titel angeht, ist dies eines der besten - da es unbestreitbar meistens das gleiche Spiel wie Overwatch ist. Aber Overwatch 2 als Fortsetzung und die nächste Stufe des Franchise zu bezeichnen, ist eine grobe Übertreibung, und daran besteht kein Zweifel. Und das ist das Problem, das dieses Spiel auf eine Weise plagt, die in der Spielewelt ziemlich häufig zu sehen ist. Wenn überhaupt, wäre mein bester Vergleich zu dem, wo Overwatch 2 gerade ist, mit Sportspielen wie FIFA, denn während neue Installationen dieser Titel immer noch die besten in ihren Bereichen sind, sind sie auch immer noch bemerkenswert ähnlich, wenn nicht sogar die gleichen, wie ihre Vorgänger. Deshalb kann ich euch unmöglich sagen, dass dies eine signifikante Verbesserung der Welt von Overwatch ist. Vielleicht in der Zukunft, aber im Moment wird Overwatch 2 besser als viel zu sicher beschrieben, um eine atemberaubende Fortsetzung zu sein.