Overhype Studios über den Schwierigkeitsgrad von Menace: "Viele Leute sind besorgt, dass es ein leichtes Spiel wird... Das ist es nicht"

HQ

Strategiefans auf der ganzen Welt sind zweifellos sehr gespannt darauf, mehr über den nächsten Titel zu erfahren, der von Entwickler Overhype Studios kommt, dem gleichen Team hinter dem berühmten und notorisch schwierigen Battle Brothers. Mit diesem kommenden Titel im Hinterkopf - und bekannt als Menace - ein ganz anderes Projekt als das, wofür das Team bisher bekannt ist, gab es einige Gerüchte, dass das Spiel ein wenig ikonische Herausforderung opfern wird, um es für ein breiteres Publikum zugänglicher und faszinierender zu machen. Laut Kreativdirektor Paul Taaks wird dies absolut nicht der Fall sein.

Im Gespräch mit Taaks auf der Gamescom sagte er mir: "Ja, also zunächst einmal sind viele Leute besorgt, dass es ein leichtes Spiel wird... Es ist nicht. Es wird sehr komplex sein, aber wir versuchen, es für die Spieler ein bisschen weniger frustrierend zu machen, und wir wollen auch, dass die Spieler es leichter machen. Es muss also am Anfang einfach sein und dann noch schwieriger werden, während Battle Brothers am Anfang sehr schwierig ist, und dann wird es einfacher."

Unnötig zu erwähnen, dass Sie sicher sein können, dass ein herausforderndes und komplexes Strategieangebot auf dem Weg ist, wenn Menace eintrifft. Um mehr über das Spiel zu erfahren und warum Overhype sich entschieden haben, das Fantasy-Setting zu verlassen, um den Kosmos zu erkunden, schaut euch das vollständige Interview unten an.