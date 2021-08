Overcooked bereitet kulinarische Geburtstagsgeschenke vor

Ghost Town Games wird allen Besitzern von Overcooked: All You Can Eat ein neues Update zur Verfügung stellen. Darin stecken unter anderem fünf neue Küchenlevel, in denen ihr unter chaotischen Bedingungen verschiedene Gerichte zubereiten sollt. Ein Kochen namens "Tabby Cat" unterstützt euch dabei auf Wunsch hin. Die britischen Entwickler haben gleichzeitig ein neues Rezept zur Verfügung gestellt - eine Tasse Tee. Das fehlte ihrem Spiel nämlich noch. Dieser Spaß kostet euch nur dann nichts, wenn ihr die Gesamtausgabe bereits besitzt.