Overcooked 2 ist jetzt auf Nintendo Switch 2 verfügbar

Während der Sommer aufgrund des Mangels an verfügbaren Spielen eine ziemlich herausfordernde Zeit für einen Nintendo Switch 2 -Besitzer war, war der Herbst eine viel, viel freundlichere Zeit. Tonnenweise Spiele sind auf dem Nachfolgesystem erschienen und dies wird im Laufe des Jahres nur noch weiter ausgebaut.

Zu diesem Zweck haben nun Entwickler Ghost Town Games und Publisher Team17 angekündigt, dass Overcooked 2 auf Switch 2 Geräten verfügbar ist. Ja, das Spiel ist gerade erst gestartet, was bedeutet, dass Sie zum eShop gehen können, um ein Exemplar des Partyspiels zu ergattern, das im Laufe der Jahre so viele Freundschaften und Beziehungen beendet hat.

Was diese Version des Spiels angeht, so wurde uns gesagt, dass sie grafisch mit dem PC identisch ist, 4K/60 FPS-Gameplay bietet, wenn sie angedockt ist, Unterstützung für Camera Play bis GameChat, damit Sie erkennen können, welche Ihrer Freunde welche in einem Level sind, Game Share Unterstützung, um es Freunden und Familie zu erleichtern, lokal oder online an der Action teilzunehmen, Und endlich kommt auch noch ein neuer Charakter an, und zwar der Pristine Platinum Platypus.

Wenn Sie bereits Overcooked 2 auf Switch 1 besitzen, ist die gute Nachricht, dass Ihre Speicherdateien und DLCs auch auf die Switch 2 -Version übertragen werden, aber Sie müssen für ein Upgrade-Paket bezahlen, um auf die neue Ausgabe zu wechseln, die 7,99 £/9,99 € kostet.

Sehen Sie sich den Launch-Trailer für Overcooked 2 auf Switch 2 unten an.