Overcooked 2: Carnival of Chaos rundet Season Pass ab

Spieler von Overcooked 2 haben bereits in vielen brenzligen Küchen-Szenarios um Höchstpunktzahlen gekämpft, denn Ghost Town Games hat den panischen Koop-Titel mit einigen tollen Zusatzinhalten erweitert. Das DLC Carnival of Chaos schließt die aktuelle Saison ab und wird mit seinen vom Karneval inspirierten Rezepten für neue Herausforderungen sorgen. Team17 und das Entwicklerstudio erweitern das Spiel mit 15 brandneuen Leveln, in einigen davon stehen Kanonen bereit, die uns schneller durch die Küche befördern. Vier weitere Chefköche bereiten Donuts und Hot Dogs zu, neuerdings müssen wir auch verschiedene Zutaten für frische Getränke mixen. Einzeln kostet das Add-On 5 Euro auf PC, PS4, Switch und Xbox One, das gesamte Paket mit insgesamt fünf DLC-Episoden bekommt ihr im Saison Pass für knapp 20 Euro.

