Over the Hill wird im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo anbieten

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Die Entwickler Funselektor und Strelka Games haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum für ihren Offroad-Indie-Titel Over the Hill festgelegt, da das Spiel lediglich für den PC über Steam später im Jahr 2026 geplant ist, gefolgt von Konsolenversionen. Auch wenn die heutige Nachricht den Nebel rund um den Start des Projekts nicht vertreiben wird, wissen wir zumindest jetzt, wann du das Spiel selbst spielen und testen kannst.

Im Rahmen des Steam Next Fest, das vom 15. bis 22. Juni stattfindet, bieten die Entwickler eine Demo von Over the Hill an, bei der Fans einsteigen und einen Vorgeschmack auf die Action bekommen, insbesondere in der Emerald Lake-Version der kanadischen Region des Spiels. In einer Pressemitteilung, wenn wir darauf eingehen, was hier enthalten sein wird, wird uns Folgendes mitgeteilt.

"Das Gebiet besteht aus Wäldern, Seenufern und steilem Berggelände und bietet eine ruhige alpine Atmosphäre neben einer Vielzahl von Routen und Offroad-Herausforderungen."

Die Demo bietet drei Geländefahrzeuge zum Einsatz sowie eine Auswahl an Werkzeugen, mit denen sie ausgerüstet werden – sei es Winden zum Überqueren von Lücken oder Campingsets, um eine Pause in der Wildnis zu machen. Es gibt außerdem Challenge Trails, die die Offroad-Fähigkeiten des Spielers bis an die Grenzen bringen, sowie Wildtiere, denen man begegnen und fotografieren kann.

Schaut euch die Demo nächste Woche an, und vergesst nicht, Over the Hill auf dem PC zu spielen, wenn es später in diesem Jahr erscheint, oder auf PS5, Xbox Series X/S oder Switch 2, wenn diese Versionen "folgen".