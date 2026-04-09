Over the Hill überschreitet 1 Million Wunschlisten, abgeschlossener Playtest kommt zur Feier des Meilensteins

HQ

Die Triple-i Initiative Showcase hat nicht enttäuscht, besonders wenn man ein Fan von allem rund um Indie und AA-Gaming ist. Bis zu diesem Zeitpunkt traten die Entwickler Funselektor und Strekla Games während der Veranstaltung auf, um ein Update zum kommenden Offroad-Erkundungstitel Over the Hill zu teilen.

Zum einen wird uns gesagt, dass das Interesse an dem Spiel so groß ist, dass es bereits eine Million Wunschlisten auf Steam überschritten hat, obwohl es noch kein festes Veröffentlichungsdatum gibt. Um diesen Meilenstein zu feiern, wird das Spiel später in diesem Monat in einem prägnanteren Zustand spielbar sein, mit einem geschlossenen Playtest vom 24. bis 26. April, bei dem interessierte Spieler sich derzeit für den Test registrieren können.

Darüber hinaus wurden wir in eine neue Region eingeführt, die im Spiel vorkommt. Algerien wird eine spielbare Zone sein, wobei dieses Gebiet eine Landschaft bietet, die vom realen Land inspiriert ist, mit Möglichkeiten, Plateaus, antike Ruinen und sandige Täler zu erkunden – alles, um neue Routen, Sehenswürdigkeiten und sogar umgestürzte Meteoriten zu entdecken.

Was wir noch nicht wissen, ist, wann Over the Hill starten wird. Uns wird nur gesagt, dass das Fenster 2026 noch auf Kurs ist und dass das Spiel, wenn es tatsächlich kommt, für den PC erscheinen wird, mit Versionen für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

Sehen Sie sich unten einige neue Screenshots von Algerien an.