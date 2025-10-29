Over the Hill stellt Pläne für die Veröffentlichung von Konsolen vor, die auf PS5, Xbox Series und Switch 2 debütieren sollen

HQ

Das nächste Spiel von Art of Rally Entwickler Funselektor wird offiziell sowohl für Konsolen als auch für PC erscheinen. Es wurde bestätigt, dass der Entwickler und Publisher Strekla Games nach 600.000 Wunschlisten auf Steam bestätigt hat, dass eine PS5-, Xbox Series X/S- und eine Nintendo Switch 2-Edition in Arbeit ist.

Dies wurde auf der ID@Xbox Fall 2025 Showcase bestätigt, wo auch ein neuer Trailer für das Spiel vorgestellt wurde, den ihr unten sehen könnt.

HQ

Andernfalls wurde bestätigt, dass die PS5- und Switch 2-Versionen des Spiels eine physische Edition und sogar eine Collector's Edition erhalten werden. Was das letztere Paket bietet, so erhaltet ihr zusätzlich zum physischen Spiel eine Fensterdekoration, einen schaukelnden Autoständer am Armaturenbrett, einen bestickten Aufnäher, einen Schlüsselanhänger mit Schlüsselband, eine Anstecknadel mit Windenkragen und ein Fahrzeugposter.

Das Veröffentlichungsdatum für Over the Hill wurde noch nicht bekannt gegeben, da wir nur wissen, dass der Titel 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen wird.