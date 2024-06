Ova Magica kündigt Early Access für den 23. Juli an

Bei einem Event von Indie-Titeln wie dem gestrigen Guerrilla Collective durften natürlich auch Lebenssimulationen mit RPG-Touch, die an den Erfolg von Spielen wie Harvest Moon, Stardew Valley oder Animal Crossing: New Horizons anknüpfen wollen, nicht fehlen. Und PC-Spieler werden bald ein weiteres Feld haben, in dem sie ein ruhiges Leben führen können.

Ova Magica hat gestern einen neuen Trailer enthüllt und angekündigt, dass es am 23. Juli mit dem Early Access auf Steam beginnen wird (Demo jetzt verfügbar). Es sieht so aus, als würden wir mit diesem Spiel ein gemütliches Erlebnis haben, obwohl es auch Dungeons und Bosskämpfe geben wird, aber das scheint nicht der Kern des Erlebnisses zu sein.

Schauen Sie sich den Trailer unten an. Klingt das nach etwas für Sie?