Outward-DLC The Soroboreans wird diesen Frühling veröffentlicht

Das bunte Koop-Rollenspiel Outward wird im März ein erstes DLC namens "The Soroboreans" erhalten. Der Publisher spricht von bedeutenden Aktualisierungen, nennt aber lediglich eine "Verderbnis"-Mechanik, die das Überleben schwieriger gestalten dürfte. Abhängig vom individuellen Spielfortschritt soll dieser Zustand zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen, wie genau sich das gestaltet wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden.

Nine Dot Studios erklärt immerhin bereits, dass betroffene Charaktere einen langsamen Tod sterben, wenn sie nicht rechtzeitig geheilt werden. Außerdem sollen bestimmte Situationen mit der daraus entstehenden Dynamik interessanter gestaltet werden. Ansonsten wird es mit The Soroboreans möglich sein, Ausrüstung zu verzaubern. Neue Fähigkeiten und Statuseffekte soll es ebenfalls geben, aber auch darauf wird in der ersten Pressemitteilung nicht näher eingegangen. Das DLC soll zu einem noch unbekannten Preis im Frühling erscheinen.