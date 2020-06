Outward-DLC The Soroboreans korrumpiert euch in zwei Wochen

Das Survival-Rollenspiel Outward ist im März 2019 erschienen wird in Kürze mit frischen Inhalten erweitert werden. "The Soroboreans" heißt das kostenpflichtige Add-On (20 Euro), mit dem ihr euch ab dem 16. Juni auf dem PC (und ab dem 7. Juli auf Xbox One und Playstation 4) euer Spielerlebnis deutlich herausfordernder gestalten dürft. Das Action-Adventure aus der dritten Person wird bedrohlichere Kreaturen, gefährlichere Umweltbedingungen, fiese Infektionskrankheiten und weitere Survival-Einflüsse erhalten. Besonders bitter scheinen die sogenannten Verzauberungen zu sein, die mit einer neuen Mechanik namens Korruption in Verbindung stehen. Das hier ist also etwas für Leute, die sich gerne herausfordern.

Quelle: Deep Silver.