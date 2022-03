Outward wird im Mai mit DLCs auf PS5 und Xbox Series veröffentlicht

HQ

Nine Dot Studios und Prime Matter werden das Rollenspiel Outward im Mai auf die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft bringen. Neben dem Basisspiel werden die beiden Zusatzinhalte "The Three Brothers" und "The Soroboreans" beigefügt, und anscheinend gibt es auch einige inhaltliche Neuerungen. Die Pressemitteilung ist leider nicht sehr aufschlussreich, sie deutet aber immerhin zusätzliche "Begegnungen in Dungeons, neue Defeat-Szenarien [und] Krankheiten" an. Technische Aktualisierungen sind offenbar nicht geplant. Wer das Basisspiel und die beiden DLCs bereits besitzt, bekommt die Definitive Edition laut Gematsu ohne zusätzliche Kosten.